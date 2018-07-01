Экстремальное приводнение: эффектные кадры учений спасателей-парашютистов

Прийти на помощь в любых, даже самых экстремальных условиях, готовятся военные спасатели-парашютисты на аэродроме Упрун в Челябинской области.

Им привычнее приземляться, но чрезвычайные обстоятельства, в которых спасателям почти всегда приходится работать, заставляют их также и приводняться. Эти парашютисты занимаются поиском и эвакуацией экипажей самолетов и вертолетов, обеспечивают безопасность при запуске и посадке космических аппаратов.

Чтобы приводнится парашютисту нужно выполнить как минимум два основных элемента: при касании с водой выскользнуть из парашютной системы и надуть спасательный жилет. Свой парашют спасатель помогает затащить в лодку, а сам вплавь отправляется к берегу - это обязательное условие для зачета.

В окружных сборах принимают участие военнослужащие парашютно-десантной службы подразделений, размещенных в Киргизии, Таджикистане, на Урале и в Сибири.

«Спасатель должен быть подготовлен, тем более авиационный. Для выполнения прыжков во всех видах, не только на сушу, на воду, на море - везде свои климато-географические условия и различные виды не только выживания, но и передвижения по местности!», - начальник поисково-спасательной и парашютной службы авиаотряда ЦВО Евгений Солнцев.

Впереди у военных спасателей еще несколько испытаний, они должны показать умение десантироваться при сильном ветре да еще и с грузом, необходимым для выживания самих парашютистов и тех, к кому они приходят на помощь.