Замглавы Минобороны РФ похвалил войска ЗВО по итогам проверки

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков положительно оценил уровень материально-технического обеспечения воинских частей и соединений Западного военного округа и социально-бытовые условия жизни военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Органы военного управления и воинские части Западного военного округа отличаются высоким уровнем. Войска укомплектованы современным вооружением и военной техникой, своевременно и с высоким качеством проводится весь комплекс мероприятий по поддержанию боевой готовности», - заявил Булгаков в ходе рабочей поездки в войска округа.

По словам генерала, мероприятия, успешно реализованные командующими соединений и командирами воинских частей, позволяют решать любые боевые задачи, поставленные перед округом.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Булгаков прибыл в войска Западного военного округа с целью подведения итогов проверки оборонного ведомства.

Комплексная проверка проводилась с 15 по 30 июня. Всего комиссия побывала в 120 воинских частях и 15 органах военного управления ЗВО.