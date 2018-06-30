После выполнения задач в Средиземном море в Крым вернулся «Адмирал Эссен»

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота прибыл в Крым. Он завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

Корабль осуществил проход проливов Дарданеллы и Босфор. За время прибывания в дальней морской зоне экипаж фрегата провел учения по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением стрельб по воздушным и надводным и воздушным целям и отработал противолодочные задачи.

Во время нахождения в Севастополе на фрегате будут проводится регламентные работы по поддержанию технической готовности, а у экипажа будет возможность отднуть.

«Адмирал Эссен» в составе постоянной группировки ВМФ выполнял задачи в Средиземном море с марта этого года.