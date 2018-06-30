Знаменитые комплексы С-400 в действии смогут увидеть посетители парка «Патриот»

В парке «Патриот» 7 июля военнослужащие противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России продемонстрируют в действии зенитное ракетное вооружение и военную технику, в частности комплексы С-400. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В парке "Патриот" состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы. Гостям праздника будет продемонстрирован динамический показ современной техники ПВО, отвечающей за противовоздушную оборону столицы России», - рассказали в оборонном ведомстве.

Зенитные ракетные комплексы совершат марш и развернутся в боевое положение для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

Как отметили в Минобороны, части ВКС регулярно проводят тренировки с моделированием реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система дальнего и среднего радиусов действия. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения от легких летательных аппаратов до баллистических ракет.

«Патриот» - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ. Занимает территорию пять гектаров. Включает в себя музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии и спортивные сооружения. Парк также предназначен для проведения исторических выставок и экспозиции образцов вооружений и военной техники.