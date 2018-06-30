Минобороны проверило Западный военный округ

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Булгаков подведет итоги работы комиссии, проверявшей состояние материально-технического обеспечения соединений и воинских частей. Инспекторы оборонного ведомства определили степень обеспеченности современным вооружением и военной техникой и ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Комплексная проверка проводилась с 15 по 30 июня. Всего комиссия побывала в 120 воинских частях и 15 органах военного управления ЗВО.