Строительство переправы за несколько минут под обстрелом: кадры учений под Владимиром

Во Владимирской области стартовал полуфинал всеармейского конкурса «Открытая вода». Задача лучших понтенеров страны - перебросить на другой берег танки. Соорудить огромную конструкцию нужно под минометным обстрелом и ударом «вражеских» вертолетов.

Форсирование Оки начинается с артподготовки. Дозор на моторной лодке проводит инженерную разведку местности. С ходу в воду бросаются плавающие транспортеры. Детали огромного конструктора на плаву соединяются в единый паром.

После этого началась высадка на противоположный берег - это самый ответственный момент соревнований. Нужно быстро закрепить якоря, откинуть апарели и открыть технике путь для выполнения боевой задачи.

Победа в конкурсе «Открытая вода» дает право представлять Россию на Армейских Международных играх. В этой дисциплине российские военные еще не разу не проигрывали.