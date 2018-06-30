В ближайшее время в ВС России начнутся поставки Су-57

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что заключен первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. По его словам, поставки будут осуществлены уже в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Криворучко добавил, что авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре «прекрасно справляется с работой» и выполняет гособоронзаказ без задержек. В настоящее время испытания Су-57 с двигателем второго этапа продолжаются, отметил он.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разработан на ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения наземных, воздушных и надводных целей с применением разных систем - систем ПВО, дальней разведки. Он способен разрушать системы управления авиацией врага.

По заявлению главы минобороны России Сергея Шойгу, российские военные уже испытали в боевых условиях перспективные крылатые ракеты для вооружения Су-57. Пуски проводились в феврале этого года в Сирии.

В мае опубликованы кадры с беспилотника боевого разворота Су-57.