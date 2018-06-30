Заключен первый контракт на поставку истребителей Су-57
Минобороны РФ подписало первый контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в строевые части. Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Подписан первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Он рассказал, что «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» справляется с государственный оборонным заказом без задержек.
«Предприятие прекрасно справляется с работой», - отметил Криворучко.
По словам чиновника, испытания Су-57 с двигателем второго этапа в настоящее время успешно продолжаются. Самолеты должны быть переданы Вооруженным силам РФ в 2019 году.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Самолеты разрабатываются на ОКБ имени Сухого в рамках проекта «ПАК ФА».