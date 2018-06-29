В Севастополе пройдет самое массовое в истории захоронение погибших защитников города

Ритуал отдания воинских почестей и церемония захоронения останков советских воинов, погибших при обороне и освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны, пройдут 3 июля в Севастополе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Мероприятие пройдет в Музейном историко-мемориальном комплексе «35 береговая батарея», расположенном в бухте Казачья. Останки защитников Севастополя будут доставлены на автомобилях военного времени в сопровождении эскорта морских пехотинцев. В конце церемонии грянет оружейный салют.

Такое массовое захоронение проводится в Севастополе впервые. Ранее в 2017 году было захоронено 78 останков советских воинов-защитников города. Церемония приурочена к 76-летней годовщине окончания героической обороны Севастополя в 1941-1942 г.г.