На колесах в броне на Эльбрус: восхождение новейшей техники на самую высокую гору России

Выпуск программы «Военная приемка», посвященный экстремальной экспедиции Министерства обороны на Эльбрус. Это событие само по себе уникальное: на самую высокую гору страны попытаются взобраться самые современные российские военные броневики.

С первого дня похода в колонне следует съемочная группа «Военной приемки». В дороге ведущий Алексей Егоров будет испытывать на прочность и проходимость уникальную технику, в том числе новейшие броневики «Патруль» и «Торнадо».

Смотрите три выпуска программы подряд в воскресенье, 1 июля, в 9:15 Мск.