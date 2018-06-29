МПК «Нарьян-Мар» уничтожил огневые точки «противника» на полуострове Рыбачий

Малый противолодочный корабль Северного флота «Нарьян-Мар», выполняющий задачи в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море, провел артиллерийские стрельбы по береговой цели. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Мишени, имитирующие огневые точки условного противника, были расположены на полигоне полуострова Рыбачий. Экипаж МПК «Нарьян-Мар» успешно поразил их огнем из 76-мм артиллерийской установки.

После выполнения боевого упражнения корабль, относящийся к Беломорской военно-морской базе, направился в Белое море в пункт постоянного базирования – Северодвинск.

По маршруту перехода его экипаж будет совершенствовать элементы второй курсовой задачи, под названием «действия одиночного корабля в море» и проведет рад корабельных учений по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу, по противовоздушной обороне и радиационной, химической и биологической защите.