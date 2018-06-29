ДОСААФ станет основным субъектом допризывной подготовки в России

ДОСААФ России станет основным субъектом военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки в стране. Об этом сообщила пресс-служба оборонного общества.

«С 8 июля 2018 года изменится статус общественно-государственных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Речь идет, в частности, о ДОСААФ России. С указанной даты оборонное общество фактически станет основным субъектом военно-патриотического воспитания, а также осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ», - говорится в сообщении.

Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин (Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Автором закона является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Подготовка в указанных организациях будет приравнена к подготовке в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии будут учитывать ее при определении вида и рода войск для службы в Вооруженных Силах России по призыву.