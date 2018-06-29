Шойгу: за три года Минобороны сдало в эксплуатацию 43 жилых дома в Москве

Свыше сорока жилых домов сдало министерство обороны РФ в Москве за три года. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние три года Министерство обороны, несмотря на банкротство крупного застройщика, сдало в эксплуатацию 43 жилых дома в Москве. Подчеркну, что это было сделано без привлечения дополнительных средств федерального бюджета», - заявил Шойгу.

Он уточнил, что в июне передано под заселение еще три дома на 753 квартиры. Это два корпуса на Левобережной улице и один - на Хорошевском шоссе.