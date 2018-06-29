В этом году в Армейских международных играх примут участие более 180 команд из 32 стран мира. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Приятно отметить, что, наряду с расширением географии состязаний, растёт и количество их участников. В этот раз на Игры приедет почти на треть больше команд, чем в прошлом году», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Помимо традиционных конкурсантов - России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Китая, - турнир примет военнослужащих таких стран, как Алжир, Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан, Филиппины. Организаторами конкурсов выступят Армения и Иран.

Армейские международные игры пройдут в четвертый раз. В ходе состязаний состоятся 28 международных конкурсов на территории семи государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.