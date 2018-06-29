Шойгу: в Кемеровской области создадут кадетское училище

На территории Кемеровской области будет создано Президентское кадетское училище. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с главами регионов.

«Президент поручил связаться с Вами и обсудить вопрос создания в Кемероской области Президенского кадетского училища. Мы со своей стороны соответствующее решение приняли, поручение командующему Центральному военному округу даны», - сказал Шойгу.

Министр обороны выразил уверенность, что это учебное заведение станет украшением системы образования Кемеровской области.

Он также напомнил, что каждый год министерство обороны вводит по три-четыре учебных заведения.