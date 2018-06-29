Шойгу: в Кемеровской области создадут кадетское училище
Решение о создании училища было принято президентом России Владимиром Путиным и проработано в Министерстве обороны.
На территории Кемеровской области будет создано Президентское кадетское училище. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с главами регионов.
«Президент поручил связаться с Вами и обсудить вопрос создания в Кемероской области Президенского кадетского училища. Мы со своей стороны соответствующее решение приняли, поручение командующему Центральному военному округу даны», - сказал Шойгу.
Министр обороны выразил уверенность, что это учебное заведение станет украшением системы образования Кемеровской области.
Он также напомнил, что каждый год министерство обороны вводит по три-четыре учебных заведения.