Мотострелки Балтфлота уничтожили условного противника в Калининградской области

Командование Балтийского флота устроило своим подчиненным внезапную проверку. На полигоне в Калининградской области, мотострелки выполняют сразу несколько нормативов - по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке.

Семьсот мотострелков при поддержке 40 единиц техники отрабатывают навыки обороны и наступления, ведут огонь на поражение из разных видов оружия и учатся взаимодействовать на поле боя.

Самоходные артиллерийские гаубицы «Акации» оставляют от целей лишь глубокие воронки. Следом на противника накатывается волна боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-72. С воздуха их поддерживают истребители Су-24 и вертолеты Ка-52 «Аллигаторы».