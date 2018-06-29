Как пала цитадель ИГИЛ*: российский военный советник рассказал о жестоких боях за Маскану

Сейчас армия Сирийской арабской республики увернно контролирует большую часть страны, однако так было не всегда. Военный советник легендарного генерала Сухела полковник Олег Верхогляд рассказал, как бригада «Силы тигра» продвигалась на северо-восток провинции Алеппо в мае 2017 года, преодолевая сопротивление ИГИЛ.

На северо-востоке провинции располагалась Маскана – главная цитадель террористов в регионе. Сирийская армия с жестокими боями продвигалась к оплоту террористов, используя советы российских военных специалистов для организации боевой работы, получая от них знания и навыки.

Как вспоминает Верхогляд, в это время пришлось радикально изменить порядок применения артиллерии в сирийских войсках. До этого артиллеристы САР могли неделями не менять позиций, в результате противник пристреливался и наносил точечные удары. Было решено применить тактику оперативного перемещения артиллерии, после чего сразу снизились потери и расход боеприпасов.

Вместе с тем были введены изменения в способы маскировки и имитации собственных позиций. Российские военные советники научили сирийских бойцов создавать ложные позиции, используя неисправные орудия и оборудуя имитационные огневые точки. Это вынуждало противника открывать стрельбу, расходуя снаряды и выдавая свое расположение.

Однако российские военные тоже учились у сирийских офицеров. В частности, сирийские командиры часто сознательно сдвигали время начала операций, обозначенное командованием. Впоследствии это помогало избежать потерь, поскольку зачастую противник ожидал удара в обозначенное время, отмечает Верхогляд. Утечки информации в той сложной обстановке были нередким явлением. Уже в мае 2017 года силы генерал Сухела приближались к Маскане, преодолевая сопротивление боевиков. Бригада, советником командира которой был Олег Верхогляд, работала на правом фланге, прикрывая основные силы от атак террористов.

«За время той операции я совершил маршей больше, чем, наверное, за всю свою службу. Если за сутки удавалось поспать хотя бы часа четыре – считай, повезло», - признался полковник.

По словам Верхогляда, присутствие российских военных советников внушало уверенность сирийским военным. Авторитет они зарабатывали прямо на передовой, под пулями и артиллерийскими обстрелами. Однажды, когда на автомобиль командира бригады генерала Мунзира подорвался на мине, наступление сирийских сил захлебнулось. Тогда российскому военному советнику пришлось взять управление соединением на себя и фактически руководить им еще около недели, пока сирийское командование не назначило нового командира.

«Сирийцы – народ интересный, глубокий, со своими традициями и устоями Отношения между нами были очень дружескими, не помню случая, чтобы где-то возник какой-то конфликт или острая ситуация. Да, споры были, особенно при планировании операций, но мы всегда находили общий язык», - рассказывает Верхогляд.

За месяц наступления был освобожден 61 населенный пункт провинции. После освобождения их передавали силам территориальной обороны. Сопротивление террористов было сильнейшим, однако бригада, где работал Верхогляд, не подвела генерала и не допустила открытия фланга основных сил.

В ночь на четвертое июня сирийская армия освободила Маскану, разгромив последний оплот террористов в этом районе. За время операции силы генерала Сухела уничтожили более тысячи террористов и не меньше сотни единиц их техники при поддержке боевой авиации ВКС РФ и ВВС Сирии.

*ИГИЛ - организация, по решению Верховного суда России признана террористической. Запрещена на территории РФ.