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Снайперы ЮВО уничтожили легкобронированную технику: эффектные кадры учений

Дарья Михалина
01:35 29.06.2018
На занятия было привлечено более 100 снайперов, из которых больше половины – военнослужащие по контракту.
Снайперы ЮВО уничтожили легкобронированную технику: эффектные кадры учений

На полигоне Кадамовский в Ростовской области со снайперами 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) проведены тактико-специальные занятия по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберной винтовки АСВК-М «Корд-М».

В ходе подготовки подразделений снайперов в полевых условиях военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы по мишеням, имитирующим бензобак военной техники условного противника и находящимся на удалении до 2000 м.

Особое внимание при подготовке было уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 метров с открытым и оптическим прицелом, в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

«На практических занятиях, снайперы получили опыт скрытого перемещения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, научились выбирать и оборудовать позиции, пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания, поражать цели и корректировать огонь», - рассказал начальник пресс-службы военного округа, полковник Вадим Астафьев.

Он отметил, что подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи условно раненным военнослужащим с дальнейшей эвакуацией с «поля боя».

В завершении были проведены контрольные занятия, в результате которых было определена степень их готовности действовать автономно и в составе подразделения. Также по итогам проведённых состязаний определена лучшая снайперская пара.

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