«Славянское братство-2018»: учения десантников трех стран за 60 секунд

Согласно легенде учений, на вымышленную страну Хадария напали боевики, которые захватили населенные пункты и взяли заложников.

Более тысячи десантников из трех стран совершили многокилометровый марш, после чего приступили к разведке местности, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан».

После того, как были выяснены подробности о месте нахождения боевиков, началась атака, которая включала в себя массовое десантирование.

Десант прикрывали танки, артиллерия и авиация. В маневрах были задействованы боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», бронеавтомобили «Рысь», танки Т-72Б, комплексы радиоэлектронной борьбы «Инфауна».

Результатом наступления стало освобождение заложников и уничтожение террористов.

Всего в маневрах было задействовано более тысячи десантников из России, Белоруссии и Сербии, а также более 150 единиц военной техники, десять самолетов и вертолетов ВВС и ПВО Южного военного округа.