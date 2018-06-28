В Подмосковье завершились смотры отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций

Смотры муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических организаций завершились сегодня в Подмосковье. По их итогам представители регионального штаба общероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вручили всем 67 руководителям местных штабов индивидуальные знамена.

«Смотры - это процедура, необходимая для включения местных отделений в реестр военно-патриотических отрядов Подмосковья. Жюри, в которое вошли представители военного комиссариата Московской области и воинских частей, оценивало уровень подготовки воспитанников, их внешний вид - наличие форменной одежды, соответствующей военно-патриотическому отряду, и владение приемами строевой подготовки.В итоге 1 000 лучших юнармейцев, представлявших свои штабы на смотре, получили специализированные книжки с индивидуальным номером - аналог военного билета, где будут фиксироваться звания, награды и достижения юных патриотов. Обладатели личных книжек вносятся в реестр детско-юношеских военно-патриотических организаций», - рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.