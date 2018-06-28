Шойгу назвал основные качества офицера российской армии

Российский офицер должен быть образован, воспитан и следовать высоким моральным принципам, заявил Шойгу на приеме, который президент РФ Владимир Путин дает в честь выпускников военных вузов.

«Сегодня трудно представить себе офицера без фундаментальной системной подготовки, общей культуры и высоких моральных качеств», - сказал министр.

Министр пожелал выпускникам «достойно нести гордое звание защитника Отечества и неукоснительно следовать кодексу офицерской чести».

Он также призвал офицеров-выпускников постоянно совершенствовать полученные в вузе знания и навыки, настойчиво искать новые формы обучения личного состава.

По словам Шойгу, руководство страны и Министерство обороны рассчитывают на них.