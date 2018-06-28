Летчики палубной авиации Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Экипажи корабельных истребителей Су-33, выполняющие программу тренировок на авиационном тренажере НИТКА в Крыму, провели дозаправку в воздухе от танкера Ил-78, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Отработке этого боевого упражнения были посвящены несколько летных смен. Воздушная дозаправка считается одной из наиболее сложных операций, требующей от пилотов хороших практических навыков», - говорится в сообщении.

Кроме дозаправки летчики отрабатывают упражнения, связанные с посадкой на палубу авианосца (проход над «палубой» по заданной траектории, касание шасси взлетно-посадочной полосы), а также совершенствуют навыки пилотирования и тактическое мастерство при ведении учебных воздушных боев.

Тренировки палубных летчиков Северного флота на крымском аэродроме Саки, где расположен Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный), продолжаются в течение месяца.

Экипажи палубных истребителей Су-33, учебно-боевые самолеты Су-25УТГ, военнослужащие летного и технического состава корабельного истребительного полка Северного флота прибыли в Крым в конце мая.