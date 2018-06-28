Путин сообщил, что из Сирии за последние дни выведено более тысячи военных
Российский президент Владимир Путин заявил, что за последние дни из Сирии были выведены 1140 российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», - сказал президент.
Он добавил, что опыт, полученный российскими военными в Сирии, в будущем будет использован при подготовке военнослужащих.
До этого Путин многократно говорил о выводе военных из Сирии или сокращении численности группировки, которая находится там. В марте 2016 года на встрече с главами министерств обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым он отдал приказ о начале вывода основной части российской группировки из Сирии.
В декабре прошлого года президент России прибыл на авиабазу Хмеймим и приказал приступить к выводу группировки войск.