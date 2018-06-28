Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих

Увеличивать денежное довольствие военнослужащих и решать их социальные проблемы пообещал президент России Владимир Путин.

«Государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей», - заявил Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов.

Он отметил, что с 1 января 2018 года произошла индексация денежного довольствия и в дальнейшем такая практика будет продолжена.

Отдельно президент выделил тему жилищного и медицинского обеспечения военнослужащих. По его словам, они планово обеспечиваются постоянным жильем, в этом году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырех тысяч семей, а почти 14,5 тысяч получили ключи от служебного жилья.

Путин упомянул и проблему обеспечения детей офицеров местами в детских садах. Также, по его словам, в этом году планируется более чем в четыре раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих.

Президент выразил уверенность, что работа по укреплению социальных гарантий обязательно будет продолжаться.