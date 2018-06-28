Главком Сухопутных войск РФ совершит визит в Китай

Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ Олег Салюков совершит визит в Китай со 2 по 5 июля. Об этом сообщил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

«По приглашению командующего Сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая Хань Вэйго главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Салюков со 2 по 5 июля совершит визит в Китай», - заявил У Цянь.

Спикер китайского минобороны уточнил, что в ходе встречи Салюкова с руководством Народно-освободительной армии Китая стороны обменяются мнениями по двусторонним отношениям в сфере обороны, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес.