Кадры первого Чемпионата ВС РФ по стрельбе в Кубинке

Финальный этап Первого чемпионата ВС РФ по практической стрельбе среди военнослужащих стартовал 27 июня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Такого рода соревнования в Вооруженных Силах проводятся впервые и выполняемые военнослужащими упражнения существенно отличаются от курса стрелковой подготовки, принятого в ВС РФ. Практическая стрельба имеет ярко выраженную практическую направленность, не только проверят реакцию спортсмена, но и заставляет его мыслить», - рассказал заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Александр Перязев.

В ходе соревнований на огневые рубежи выйдут лучшие стрелки из всех военных округов, с Северного флота, родов войск Вооруженных Сил и центральных органов военного управления.

Для спортсменов смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия. Турнир проходит в 16 стрелковых галереях. Военные демонстрируют мастерство владения огнестрельным оружием как в личном зачете, так и в составе команд. Упражнения выполняются на месте и в движении, по внезапно появляющимся мишеням, с использованием транспортных средств. Для стрельбы применяются автоматы Калашникова, пистолеты Макарова и Ярыгина.

Парк «Патриот» - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации. Занимает площадь более пяти тысяч гектаров. На территории размешаются музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии и спортивные сооружения. Парк также предназначен для проведения исторических выставок и экспозиций образцов вооружений и военной техники.

Стрелковые галереи Многофункционального огневого центра оборудованы всевозможными препятствиями, подвесными мостами и стойками для всех видов упражнений. Центр прекрасно подходит для боевой подготовки и спортивных соревнований, его функциональность позволяет проводить соревнования международного уровня, а военнослужащим - организовывать как одиночные, так и в составе подразделений занятия по огневой подготовке.