На максимально допустимых высотах: эффектные кадры десантирования спецназовцев под Псковом
Уникальные характеристики парашютов позволяют брать с собой комплекты вооружения и снаряжения весом до 150 килограммов.
В небе над Псковской областью спецназовцы Западного военного округа десантируются с помощью новейших планирующих парашютных систем «Арбалет».
Уникальные характеристики парашютов позволяют брать с собой комплекты вооружения и снаряжение весом до 150 килограммов. Причем с таким багажом десантники могут еще и планировать параллельно земле до полусотни километров.
Парашютная система «Арбалет» предназначена для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.