На максимально допустимых высотах: эффектные кадры десантирования спецназовцев под Псковом

В небе над Псковской областью спецназовцы Западного военного округа десантируются с помощью новейших планирующих парашютных систем «Арбалет».

Уникальные характеристики парашютов позволяют брать с собой комплекты вооружения и снаряжение весом до 150 килограммов. Причем с таким багажом десантники могут еще и планировать параллельно земле до полусотни километров.

Парашютная система «Арбалет» предназначена для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.