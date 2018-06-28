Военнослужащие ВВО зачищают от условных боевиков захваченное здание: видео

В Хабаровском крае проходят масштабные антитеррористические учения. В тренировке приняли участие военнослужащие подразделений антитеррора Восточного военного округа.

В обстановке, максимально приближенной к боевой, бойцы учатся противостоять потенциальной угрозе. По легенде учений, группа боевиков проникла на территорию военного городка и захватила караульное помещение.

Сначала группа поддержки под прикрытием вызывает огонь на себя, отвлекая внимание бандитов. Пока они пытаются отстреливаться, к ним подбирается штурмовой отряд. Между военнослужащими и террористами происходит быстрый бой, бойцы оперативно зачищают здание.