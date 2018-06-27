Два всеармейских конкурса войск РХБЗ стартовали в Саратовской области

На полигоне Шиханы в Саратовской области стартовали Всеармейские конкурсы в рамках АрМИ-2018 «Безопасная среда» и «Белое солнце» среди аэрозольных и огнеметных подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В конкурсе среди аэрозольных подразделений принимают участие по одной команде из каждого военного округа и Северного флота, а также отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты дислоцированной в Саратовской области.

Соревнования предусматривают выполнение семи нормативов по свертыванию и развертыванию новейшей дымовой машины ТДА-3, её снаряжению аэрозолеобразующим составом, определению метеоданных, осуществлению аэрозольной маскировки объекта, а также подготовке табельных средств специальной обработки для проведения частичной специальной обработки, преодолению заражённого участка местности.

В конкурсе среди огнеметчиков также принимают участие шесть команд, вместо Северного флота в нем представлена команда Воздушно-десантных войск. По условиям соревнований огнеметчикам нужно выполнить восемь нормативов, таких как высадка из боевой машины огнеметчика, выгрузка огнеметов, перевод огнемета из походного положения в боевое, преодоление полосы препятствий, боевая стрельба из автомата и реактивного пехотного огнемета.

Стрельбы из огнеметов состоятся в четверг, 28 июня. Они будут выполнены из новейших реактивных пехотных огнеметов ПДМ-А «Приз». Победители конкурсов будут определены в пятницу, 29 июня.