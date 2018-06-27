Снайперы ЗВО уничтожили разведгруппу «противника»

Снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа провели занятия по тактико-специальной и огневой подготовке. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по скрытому перемещению, маскировке, оборудованию позиций и ведению прицельного огня из винтовок СВД и СВД-С. Занятия проводились на базе учебно-тренировочного комплекса в Белгородской области.

Во время учений основное внимание инструкторы уделили применению различных секретов снайперской стрельбы, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, специальным приемам в условиях одиночной работы или пары.

Бойцам необходимо было поразить цели, имитирующие водителей бронетехники и командный состав противника на расстоянии до 1300 метров. Венцом тренировки стала ликвидация прицельным огнем рейдовой разведывательной группы противника.

Всего в полевых занятиях приняли участие более 100 снайперов разведывательных и отдельных снайперских подразделений общевойскового соединения Западного военного округа.