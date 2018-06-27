Армия РФ пополнилась несколькими сотнями командиров

Торжественный выпуск прошел в Москве в Парке Победы. Главнокомандующие Сухопутными войсками вручили военнослужащим дипломы и нагрудные знаки.

На митинг также пришли представители власти, общественных и ветеранских организаций.

В этом году Военная академия имени Фрунзе, правопреемницей которой является ОА ВС РФ, отмечает столетие со дня основания.

Подготовка военных кадров в идет по 14 программам магистратуры и 74 программам дополнительного профессионального образования, в академии обучается более 200 иностранных военнослужащих из 23 государств.