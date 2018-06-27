Шойгу: военные врачи смогут проводить трансплантацию органов

Российские военные врачи смогут делать операции по пересадке донорских органов. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В практику внедрено более 2двадцати инновационных направлений, которые не применялись ранее: пересадка донорских органов (почек, печени) и тканей лица, замена элементов скелета человека на созданные при помощи 3D-принтера и другие», - сказал Шойгу в своем вступительном слове на коллегии Минобороны.

Министр обороны также отметил, что в области медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей стала более доступной высокотехнологичная помощь.

«В прошлом году ее получили почти 15 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в 2012 году. При этом увеличилось и количество видов такой помощи - с семидесяти четырех до ста одиннадцати», - подчеркнул Сергей Шойгу.

По словам главы оборонного ведомства, в июне 2017 года была введена в эксплуатацию многопрофильная высокотехнологичная клиника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, которая не имеет аналогов в России.

«В ней может лечиться до 35 тысяч стационарных больных в год, проводиться до 20 тысяч операций, в том числе 16 тысяч сложных и высокотехнологичных», - рассказал министр.

Он добавил, что с 2013 года было построено и реконструировано более двухсот сорока объектов медицины и санаторно-курортных комплексов.