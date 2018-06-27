Мотострелки ЦВО отразили ночное нападение «противника»

В Кемеровской области прошли занятия с военнослужащими мотострелкового соединения Центрального военного округа по отражению нападения в ночное время.

По легенде учений, противник на высокоманевренной технике, оборудованной пулеметами, выдвинулся для захвата складов с оружием и боеприпасами. Пехотинцы на боевых машинах пехоты БМП-2 оперативно заняли оборону и открыли огонь из 30-миллиметровых пушек 2А42 и пулеметов ПКТ калибром 7,62 миллиметра. Каждый экипаж поразил цели, имитирующие технику и живую силу противника.

Всего в стрельбах приняли участие свыше 20 боевых машин и около 300 военнослужащих.