Генерал-полковник Владимир Зарудницкий: «Военное образование и наука всегда идут рядом»

Собеседник рассказал о войнах будущего, о сирийском опыте, о теории и практике подготовки будущих полководцев, а также о том, зачем нужны военные знания губернаторам и государственным служащим высшего звена.

- Войны будущего подразумевают новые формы военных действий. Имеются в виду сетецентрические и бесконтактные войны, кибервойны, применение оружия на новых физических принципах. Владимир Борисович, как это обстоятельство учитывается при подготовке военных специалистов в Академии Генштаба?

- Войны современной эпохи по своей сущности и содержанию кардинально отличаются от войн предыдущего тысячелетия. Чтобы осмыслить и предугадать их характер, проводится большая работа в Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации и в нашей академии. В ходе этой работы с очевидностью проявляется устойчивая и неразрывная связь военной практики и военной науки. Это подтверждается результатами деятельности Вооруженных сил России по обеспечению военной безопасности и обороны страны, и, что важно, результаты военно-научных исследований заложены в прогнозируемое будущее армии и флота. Кроме того, с этих позиций оценивается военно-политическая и стратегическая обстановка, осуществляется прогноз ее развития, определяются возможные угрозы и опасности, формируются основы подготовки страны к обороне и обеспечению ее безопасности. Именно это составляет базис военного строительства вооруженных сил, а в совокупности с новыми видами вооружения и военной техники определяет перспективные формы и способы их применения. Необходимо отметить, что именно такой подход и определяет в целом горизонты и ориентиры военного дела.

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