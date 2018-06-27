Военный технополис «Эра» начнет работать в сентябре

Военный инновационный технополис «Эра», создаваемый в Краснодарском крае в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, начнет функционировать в сентябре. Об этом сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

«Начнут функционировать минимально необходимый перечень объектов технополиса, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности - это лабораторный, жилой, административный корпуса, спортивный и социально-бытовой комплексы, комплекс для проживания вне территории технополиса, и, безусловно, охрана и оборона», - отметил Курдюков.

По словам генерала, общее руководство научно-исследовательскими проектами технополиса возложено на президента «НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

Технополис вместит в себя 18 специализированных комплексных лабораторий, оснащенных более 800 единицами уникального экспериментального и испытательного оборудования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного инновационного технополиса «Эра». Работы по реализации проекта начались 1 марта 2018 года. Планируется, что к 2020 году в технополисе будут трудиться более 2000 ученых и инженеров.