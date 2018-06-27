Воздушный бой и фигуры высшего пилотажа: кадры учений лучших летчиков ЗВО

Летчики Западного военного округа на самолетах Су-30СМ и МиГ-29СМТ проводят масштабные учения в Воронежской области. Экипажи этих боевых машин могут легко подниматься на высоту до 17 километров и быть недосягаемыми для абсолютного большинства самолетов противника.

Пилоты Курской эскадрильи в рамках маневров отрабатывают воздушный бой, ориентируясь лишь на приборы ночного видения, фигуры высшего пилотажа и боевой разворот.

Су-30СМ - многофункциональный двухместный истребитель, созданный на базе Су-27УБ. Он, в первую очередь, предназначен для завоевание господства в воздухе, но может использоваться и для нанесения ударов по наземным и надводным целям.

МиГ-29СМТ предназначен для уничтожения воздушных целей и поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения.