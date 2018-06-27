Лучшие десантники трех стран: в Краснодарском крае стартовали учения «Славянское братство-2018»

Под Новороссийском началась активная фаза международных учений «Славянское братство-2018». Торжественная церемония открытия прошла на полигоне «Раевский».

В ходе церемонии были подняты флаги трех стран-участниц учений - России, Белоруссии и Сербии. В мероприятии приняли участие замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и КСОР ОДКЮ генерал-лейтенант Александр Вязников и командующий ССО ВС Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко, а также начштаба спецбригады армии Сербии полковник Синиша Сташевич.

В ходе активной фазы учений совместная тактическая группа решит несколько задач. В их число входит поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований, помощь местному населению, разрешение кризиса в зоне конфликта и общая стабилизация обстановки.

Суть учений «Славянское братство-2018» - в отработке тесного взаимодействия между десантниками и спецназовцами трех стран. Вместе они отработают практические действия по подготовке коалиционной тактической группы, способной решать миротворческие и контртеррористические задачи.

Россию на тренировке представят десантники Кубанского казачьего десантно-штурмового полка ВДВ. Белоруссия прислала на «Славянское братство-2018» около 250 военнослужащих Сил специальных операций. От Сербии на учения приехала бригада спецназа в количестве 50 военнослужащих. Тренировка продлится до 28 июня.