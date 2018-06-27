Спасатели ТОФ отбуксировали аварийную атомную подлодку в ходе учений: видео

Подводные силы Тихоокеанского флота и группировка Войск и сил на северо-востоке России провели совместные учения. Специалисты отработали оказание помощи аварийной атомной подлодке.

Согласно легенде учений, атомная подводная лодка потерпела аварию в акватории Авачинского залива на Камчатке и лишилась хода. В море вышли дежурные силы поискового-спасательного отряда. В их задачи входило развернуть оперативный штаб, постоянно отслеживая ситуация и вырабатывая решения.

После прибытия спасательных судов аварийную лодку отбуксировали в порт базирования и ошвартовали. Стоит отметить, что вся тренировка проходила в темное время суток при плохой видимости.

Учения были проведены с целью отработки схемы совместных действий и улучшения практических навыков экипажа подлодки в условиях сложной внештатной ситуации, а также тренировки экипажей судов обеспечения и специалистов поисково-спасательных сил.