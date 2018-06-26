Корабельные расчеты ПВО Балтфлота провели тренировку по противовоздушной обороне

В пунктах базирования Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами и расчетами постов противовоздушной обороны проведено учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской военно-морской базы - всего более десяти надводных кораблей Балтийского флота.

В ходе учения расчеты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчеты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей и корабельной артиллерией.

В ходе учения также были отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе - беспилотных летательных аппаратов и постановки огневых задач по различным каналам связи.