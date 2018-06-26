Путин назначил своим полпредом на Кавказе замкомандующего Силами специальных операций

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим полномочным представителем в Северокавказском федеральном округе Александра Матовникова.

«В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матовникова Александра Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

По данным портала «Герои страны», Александр Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве в семье военнослужащего. Окончил Московское высшее пограничное Краснознаменное училище КГБ СССР.

С 1984 года проходил службу в подразделении антитеррора «А» КГБ СССР, а затем - Министерства безопасности, Федеральной службы контрразведки и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Принимал участие в ряде специальных операций, в том числе - на территории Северного Кавказа.

В дальнейшем был переведен в Министерство обороны РФ, где вступил в должность заместителя командующего силами специальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ.

В декабре 2017 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Матовникову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Также указом от 26 июня Путин сменил полпредов в Центральном и Уральском федеральных округах.