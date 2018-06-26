Офицеры Балтфлота обучаются безопасному мореплаванию на цифровых тренажерах

Офицеры Балтийского флота проходят подготовку по безопасности мореплавания на современных мультитренажерах, сообщает пресс-служба флота.

«В филиале ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" в г. Калининграде офицеры Балтийского флота проходят подготовку на тренажерных комплексах "Регель" и "Мостик", предназначенных для отработки практических действий по обеспечению навигационной безопасности плавания», - говорится в сообщении.

С начала года обучение на данных тренажерах прошли более ста офицеров и гражданских специалистов Балтийского флота. В общей сложности идет подготовка более 30 корабельных расчетов по обеспечению безопасности мореплавания. Подготовка расчетов проходит на Балтийском флоте регулярно, так как военные моряки постоянно выполняют ответственные задачи по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, обеспечению безопасности мореплавания кораблей в дальних морских походах и во время проведения военно-морских учений.

Тренажер «Регель» предназначен для отработки практических действий офицеров штурманской боевой части по обеспечению навигационной безопасности плавания. Он представляет собой мощную компьютерную систему, позволяющую одновременно на 16 рабочих местах выполнять обязанности вахтенного штурмана. «Регель» полностью моделирует маршрут корабля на основании данных, введенных руководителем и решений, предпринимаемых вахтенными штурманами.

Тренажер «Мостик» представляет собой компьютерную систему, позволяющую моделировать различные элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, проливах, при заходах и выходах из портов базирования с учетом особенностей навигации конкретного порта.