Снайперы уничтожат бронетехнику «противника» под Ростовом

На полигоне Кадамовский в Ростовской области пройдут занятия со снайперами мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберной винтовки АСВК-М «Корд-М».

Боевые стрельбы состоятся в полевых условиях полигона в среду 27 июня. В ходе них военнослужащие откроют огонь по мишеням, имитирующим элементы военной техники «противника», находящиеся на удалении до 2000 метров.

Основное внимание при подготовке к ведению огня будет уделено вопросам разведки целей и определения дальности до них. Затем бойцы выполнят прицельную стрельбу из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» с открытым и оптическим прицелом, в том числе и в ночное время суток.

На тактических полях будут применены дымовые средства имитации для создания обстановки, максимально приближенной к боевой.

На завершающем этапе учений будут подведены итоги и определены лучшие стрелки. Всего на занятия привлекаются более ста снайперов, больше половины из которых - контрактники.

Модернизированная винтовка АСВК-М «Корд-М» принята на вооружение в ноябре 2016 года. Оснащена оптическим прицелом 1П88-2, весит 11,2 килограмм и имеет прицельную дальность 2000 м.

СВДМ - модернизированная версия 7.62-миллиметровой снайперской самозарядной винтовки с оптическим прицелом ПСО-1, принятая на вооружение советской армии в 1963 году.