С ходу в бой: мотострелки отработали маневры скрытного перемещения

Маневры скрытного перемещения отработали мотострелковые подразделения в Амурской области. Военнослужащие совершили 100-километровый марш, в ходе которого отразили нападение группы «диверсантов», прорвались через «минные поля» и преодолели инженерные заграждения.

Уже на полигоне техника с ходу развернулась в боевые порядки.

Здесь экипажи отработали тактику действий в маневренной обороне, наступлении и встречном бою.