С ходу в бой: мотострелки отработали маневры скрытного перемещения
Мотострелковые подразделения в Амурской области совершили 100-километровый марш до полигона, отразив атаку «диверсантов» и прорвавшись через «минные» поля.
Маневры скрытного перемещения отработали мотострелковые подразделения в Амурской области. Военнослужащие совершили 100-километровый марш, в ходе которого отразили нападение группы «диверсантов», прорвались через «минные поля» и преодолели инженерные заграждения.
Уже на полигоне техника с ходу развернулась в боевые порядки.
Здесь экипажи отработали тактику действий в маневренной обороне, наступлении и встречном бою.