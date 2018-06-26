Гранатометчики вступили в дуэль с «вражескими» танками: эффектные кадры учений

В Подмосковье прошли боевые стрельбы гранатометных расчетов Первой гвардейской танковой армии, в ходе учений военнослужащие вступили в дуэльную борьбу с «вражескими» танками.

В учебном бою был имитирован прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений. Мишени в виде военной техники были поражены на расстоянии 350 метров кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Кроме того, военнослужащими были отработаны выдвижение на позиции, маскировка, стрельба из гранатомета из положения лежа, стоя, а также из укрытий. Живая сила «противника» была поражена из автоматического гранатомета АГС-17.