Механики-водители «Ярсов» и «Тополей» сдают выпускные экзамены: видео

В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения состоялся очередной выпуск механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Экзамены, включающие в себя теорию и сдачу контрольных упражнений на автодроме, прошли на территории Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. Механики водители продемонстрировали экзаменаторам мастерство преодоления препятствий и вождения по ограниченным проездам.

Испытания проходили как на настоящих колесных многоосных шасси для «Ярсов» и «Тополей», так и на компьютерных тренажерах. Механики-водители ракетных установок обязаны не только быстро и точно управлять ими, но и знать все технические характеристики.

Только 161-я школа техников РВСН готовит механиков-водителей многоосных шасси для ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Ежегодно из стен учреждения выпускается более двух тысяч специалистов.