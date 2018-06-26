Международные учения «Славянское братство-2018» официально вступают в активную фазу

Двадцать шестого июня в Новороссийске на полигоне «Раевский» официально стартуют международные совместные тактические учения «Славянское братство-2018». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Во вторник учения официально войдут в активную фазу после церемонии открытия. На месте проведения будут подняты флаги трех государств – России, Белоруссии и Сербии.

В официальной церемонии примет участие руководитель учений генерал-лейтенант Александр Вязников, занимающий должность замкомандующего ВДВ по миротворческим операциями и Коллективных сил оперативного реагирования. От Белоруссии учения откроет командующий силами спецопераций генерал-майор Вадим Денисенко.

Также в район проведения «Славянского братства-2018» прибудет делегация вооруженных сил Сербии под руководством замглавкома сухопутных войск Желимира Глишовича.

Совместные тактические учения «Славянское братство-2018» проходят с 18 по 28 июня. Десантники трех стран в ходе учений отрабатывают специальные действия по подготовке и применению многонациональной батальонной тактической группы при выполнении миротворческих и контртеррористических задач.