Участники Парада Победы 1945 года встретились в Александровском саду
73 года назад они прошли торжественным строем по брусчатке Красной площади.
В Александровском саду встретились участники Парада Победы 24 июня 1945 года. Традиция приходить в этот день в Александровский сад у ветеранов существует с 1994 года.
В ходе мероприятия ветераны возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, памятнику маршала Жукова и некрополю у Кремлевской стены.
Парад Победы 24 июня 1945 года - исторический парад на Красной Площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 40 тысяч военнослужащих.