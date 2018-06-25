Участники Парада Победы 1945 года встретились в Александровском саду

В Александровском саду встретились участники Парада Победы 24 июня 1945 года. Традиция приходить в этот день в Александровский сад у ветеранов существует с 1994 года.

В ходе мероприятия ветераны возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, памятнику маршала Жукова и некрополю у Кремлевской стены.

Парад Победы 24 июня 1945 года - исторический парад на Красной Площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 40 тысяч военнослужащих.