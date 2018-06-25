Шойгу ввел новую парадную форму. Образцом послужили мундиры офицеров и генералов ВОВ
Форма очень похожа на ту, в которой шли советские воины по Красной площади на Параде Победы в июне 1945 года.
Новую парадную форму уже опробовали на парадах в честь Дня Победы офицеры и генералы в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщает газета «МК» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инициатором введения новой формы стал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По мнению главы российского военного ведомства, таким образом проявляется преемственность поколений защитников Отечества и сохраняются традиции Русской и Советской армий.
Новые комплекты формы будут поступать централизованно во все части. Когда именно армию переведут на новую парадную форму, не уточняется.