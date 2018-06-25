Шойгу ввел новую парадную форму. Образцом послужили мундиры офицеров и генералов ВОВ

Новую парадную форму уже опробовали на парадах в честь Дня Победы офицеры и генералы в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщает газета «МК» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что инициатором введения новой формы стал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению главы российского военного ведомства, таким образом проявляется преемственность поколений защитников Отечества и сохраняются традиции Русской и Советской армий.

Новые комплекты формы будут поступать централизованно во все части. Когда именно армию переведут на новую парадную форму, не уточняется.