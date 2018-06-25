Экипаж тральщика Северного флота спас байдарочника в море

На завершающем этапе сбор-похода разнородных сил Северного флота в Баренцевом море экипаж базового тральщика «Ельня» спас человека. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«Тральщик выполнял задачи по закрытию района выполнения боевых упражнений группировкой ударных кораблей флота, когда обнаружил в двух милях севернее мыса Териберский байдарочника, которого сносило в открытое море. Экипаж поднял обессиленного гребца на борт, оказал первую помощь, предоставил горячее питание и отдых», - говорится в сообщении.

После завершения задач в море тральщик «Ельня» возвратился в базу – город воинской славы Полярный, где спасенный байдарочник благополучно сошел на берег.

Любитель экстремального отдыха прибыл в Мурманскую область из Москвы. Он занимался сплавом по реке Воронья, впадающей в Баренцево море.