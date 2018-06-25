Локатор «Аистенок» впервые применили на учениях «Славянское братство»

Российские, белорусские и сербские десантники впервые используют радиолокационные комплексы «Аистенок» на совместных учениях «Славянское братство – 2018». Об этом сообщил помощник руководителя совместных учений по артиллерии полковник Андрей Марфин.

«В рамках этих учений в составе разведывательно-огневого контура впервые применяется радиолокационный комплекс 1Л271 «Аистенок», - сказал Марфин.

По его словам, комплекс может вести разведку движущихся целей на расстояниях до 20 километров, проводить разведку огневых позиций стреляющих минометов, и проводить корректирование стрельбы на поражение.

Марфин уточнил, что артиллерийские подразделения, входящие в состав коалиционно-тактической группы, созданной из военнослужащих трех стран на время учения, выполняют задачи по огневому поражению незаконных вооруженных формирований на всех этапах боевых действий.

Он добавил, что с российской стороны артиллерийские подразделения представлены самоходным артиллерийским дивизионом, гаубичной и минометной батареями, а аткже противотанковым взводом. Белорусские военнослужащие приехали в составе минометного и противотанкового взводов.